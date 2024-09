Como usar um espelho no sexo pode ajudar a melhorar sua vida sexual

Se você tem um espelho vertical, no banheiro ou no closet, pode apostar em posições em que fiquem de frente para ele. Tanto com o a penetração por trás, quanto sentados em uma cadeira para o sexo oral - quem recebe acompanhará o show de dois ângulos.

Se for possível tirá-lo do lugar, vale colocá-lo ao lado da cama para experimentarem a posição de ladinho. Dessa forma, vocês conseguirão ver as expressões de prazer no rosto um do outro na hora da penetração.

Fontes: Claudia Petry, pedagoga com especialização em Sexologia Clínica; e Lelah Monteiro, sexóloga e terapeuta sexual

*Com matéria publicada em 13/11/2022