Não é fase! 10 coisas que você não deve dizer a mulheres bissexuais

5. "Vai me trocar por um homem"

As entrevistadas contaram que acontece de mulheres lésbicas não quererem se envolver com as bissexuais por acharem que vai ser mais fácil abandoná-las por um homem. Isso faz com que a traição - e até a confiança - fiquem em segundo plano, apagando as pessoas bissexuais.

6. "Você é lésbica, só cedeu à heteronormatividade"

Quando se envolvem com alguém do mesmo sexo, as bissexuais muitas vezes ouvem que, na verdade, são lésbicas e que estavam "cedendo ao padrão heteronormativo porque é mais fácil". A questão é que, quando estão com mulheres, elas sofrem homofobia, e quando estão com homens, machismo. Nenhum dos dois é fácil.

7. Chamar de vetor de doenças

Por ter se relacionado com homens antes, as garotas bissexuais às vezes ouvem de mulheres que elas podem estar trazendo doenças sexualmente transmissíveis para as lésbicas. Vale lembrar que é possível contrair DSTs em relações entre mulheres também.