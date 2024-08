Para testar a dois: 6 posições que proporcionam mais estímulo ao clitóris

Se nem sempre seu orgasmo vem apenas com a penetração, não estranhe: muitas mulheres precisam de estímulo extra no clitóris para alcançar ápice do prazer. E saber escolher o ritmo e a coreografia certa podem ajudar muito no caminho do seu orgasmo.

Algumas posições sexuais permitem muito mais do que o tradicional vaivém, também contam com manobras estratégicas para acariciar o seu clitóris. Posições com fricção, que fazem pressão na parte externa do clitóris ou nas quais a mulher esteja com a perna mais fechada, facilitam que o bulbo e a haste do clitóris sejam estimulados. Além disso, são boas carícias para a região.

O clitóris tem mais ou menos de 9 a 10 centímetros, cabe na palma da nossa mão. É composto por mais que o culmo, que fica na parte externa do corpo, mas também por hastes e bulbos. A anatomia é complexa mas com dicas certas pode ser melhor estimulado. Universa conversou com especialistas e apresenta para você opções de novas posições sexuais preferidas.