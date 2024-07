Elas venceram o tabu do 'fio terra' e falam como a prática esquentou o sexo

"Gosto de iniciar com o beijo grego"

"Amo fazer nos parceiros, mas, por ser uma prática que rola muito tabu, só toco no assunto com quem já estou em uma relação estável. Alguns homens heterossexuais têm vontade, mas o machismo impede que realizem. Quando faço, gosto de iniciar com o beijo grego [sexo oral no ânus], que vai deixar o homem mais relaxado. É importante lubrificar a região anal ou o dedo, para que não haja desconforto." — Cristina, 28, vendedora

"Adoro vê-los sentindo prazer"

"Faço no auge do tesão, antes mesmo da penetração, quando ele está deitado na minha frente. Enquanto massageio o pênis, lubrifico bem o dedo e introduzo. Com o dedo lá dentro, faço aquele movimento de 'vem cá'. Se ele estiver confiante, pergunto se posso introduzir outro dedo. Ao mesmo tempo, gosto de continuar massageando e estimulando o pênis. Já aconteceu de um parceiro não aceitar e, tudo bem, não forço nada. Mas eu também fiz com um cara que disse nunca ter passado por essa experiência e se descobriu adorando, por nunca ter sentido um prazer como aquele. E eu adoro vê-los sentindo prazer." — Keli, 50, professora

"Gosto de fazer quando ele está prestes a gozar"

"No sexo oral, você consegue perceber o interesse do cara. Conforme você desce nas carícias, vai notando que ele fica mais sensível. Alguns deixam a gente prosseguir, outros recuam. O prazer do fio terra nem sempre é o movimento de vaivém [simulando penetração], que pode causar incômodo, mas colocar o dedo e mexer a ponta lá dentro, massageando levemente, sem pressão. Gosto de partir para esse tipo de carícia quando já rolou bastante o sexo, quando ele está relaxado e no ápice do tesão, prestes a gozar. Não gosto de fazer junto a penetração, porque acho difícil encontrar uma posição em que dê para fazer as duas coisas bem. E tem de ter tato, se você não sentir o ânus dele relaxado, não adianta forçar." — Camila, 27, agente de saúde