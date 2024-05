Maria Gadú sobre sair do armário para família: 'Uso cueca desde os 6 anos'

Maria Gadú falou como é sua relação com seu pai. "Quando conheci meu pai, eu tinha 12 anos. Ele largou a gente na maternidade e vazou. Fui criada pelo meu avó paterno que sempre fez um pacto de verdade comigo. Eu sempre soube que meu pai era casado, que eu tinha um irmão, meu avô levava fotos pra eu ver... Eu fui voyeur da vida do meu pai. A gente está se reaproximando. Tô tentando fazer um esforço sério, tô perdoando ele e a gente voltou a se falar."

Maria Gadú: 'Já fugi do hospital algumas vezes para fazer show'

A cantora abriu o jogo sobre limites. "Fui muito difícil de me educar dentro dos meus limites, sou meio inimiga do limite próprio. Já fugi do hospital algumas vezes para fazer show, nunca cancelei um show. Fiz pós cirúrgica, com pneumonia, show com oxigênio do lado. Tenho tomado esse cuidado."

Maria Gadú sobre 'Shimbalaiê': 'Fiz com 10 anos e não queria gravar'