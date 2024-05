Vanessa Rozan fala de 'Esquadrão da Moda': 'Queimada em praça pública'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (8), a apresentadora e curadora de maquiagem Vanessa Rozan fala sobre os 14 anos no Esquadrão da Moda, como lida com a presença da filha criança nas redes sociais e revela por que parou de dar aulas de maquiagem.

A curadora, que foi maquiadora oficial do 'Esquadrão da Moda' (SBT) por 14 anos, fala sobre a experiência. "Ele começou antes do Instagram. É aquele momento em que as redes começam a mostrar os tutoriais de maquiagem, quando tinha aquele antes e depois muito dramático."