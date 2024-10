Tabet conta inspiração para Peçanha e mensagens: 'Falam que tem tesão'

Antonio Tabet revelou ter usado um trote para conseguir seu primeiro emprego. "Meu primeiro estagio foi na Rádio Globo. Eu era um moleque divertido com meus amigos mas não pensava em trabalhar com humor. Consegui ir pra lá atraves de um trote. Peguei um orelhão, fui passando um trote até conseguir falar com o diretor fingindo que era alguém. Ele me deu um estágio."

Tabet esclarece seu posicionamento político: 'nunca flertei com a direita'

Antonio Tabet falou ainda sobre política e esclareceu que não é de direita. "No ambiente Porta dos Fundos, tem gente que pensa de um jeito, de outro. Eu sou a favor de cotas, casamento de pessoas do mesmo sexo, todas as políticas mais progressistas do mundo eu sou favorável, mas tinha pensamentos mais liberais com relação a economia. Por causa disso, diziam que eu era um democrata americano. Nunca fui simpatizante da direita. Por eu ser o menos à extrema esquerda do porta, ja diziam que eu era direita. Nunca flertei com a direita."

Tabet: 'a gente vive uma sociedade em que o humor é absurdamente sabotado'