Mel Lisboa diz que separação foi 'avassaladora': 'Eu não queria'

'Sou uma contadora de histórias, fingidora profissional,' diz Mel Lisboa

Mel contou sobre como enxerga o trabalho de atriz. "Sou uma contadora de historias e uma fingidora profissional. Finjo ser pessoas que eu não sou. Mas é fingir tão bem que parece verdade. Eu gosto da mentira do ator, esse que é o lance. Acho a nossa profissão muito perigosa e sou a favor desse cuidado, o distanciamento. Existem limites. Eu prefiro a distância total. Eu sou eu, as personagens são as personagens."

Mel Lisboa diz que Rita Lee abençoou seu trabalho: 'Confiou a Rita dela a mim'

A atriz, que tem vivido Rita Lee nos palcos, comentou sobre o contato que teve com a cantora antes de sua morte. "Ela criou um carinho por mim. É como se ela tivesse depositado e confiado a Rita dela a mim. Ela já estava se aposentando dos palcos e produzindo muito, do cantinho dela. Essa parte [do palco] ela delegou, ela confiou a mim. Só fui na casa dela depois que ela morreu."