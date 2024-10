Tabet conta relação difícil com sua mãe: 'Fui expulso de casa aos 16'

Tabet também falou como está a relação atualmente. "Já houve momentos de reaproximação, mas tem mágoa."

Antonio Tabet falou ainda sobre política e esclareceu que não é de direita. "Eu sou a favor de cotas, casamento de pessoas do mesmo sexo, todas as políticas mais progressistas do mundo eu sou favorável, mas tinha pensamentos mais liberais com relação a economia. Por causa disso, diziam que eu era um democrata americano. Nunca fui simpatizante da direita"

Tabet contou também que, assim como o protagonista da série "Bebê Rena", teve um stalker. "Eu tive uma 'bebê rena' na minha vida e tive um problema parecido com aquilo. Eu perdi a vontade de comer. Com isso, comecei a malhar. comecei a caminhar na lagoa, Fui perdendo o peso. Às vezes apressava o passo, corria um pouquinho. Fiquei magro demais, procurei um nutrólogo, comecei a comer e malhar melhor."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

