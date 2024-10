Priscilla fala sobre sua fé: 'religião podava minhas ideias e pensamentos'

A cantora contou como negligenciava sua saúde em prol do trabalho. "Eu tinha essa mentalidade de que o trabalho era uma coisa mais importante do mundo a ponto de eu me desumanizar. Eu me via como uma máquina, o que me fez perder muitos momentos. Deixei de viver o luto da minha vó porque eu não tinha tempo. nao dava tempo. Às vezes o corpo precisa se comunicar de uma forma drástica pra você entender. Quando aconteceu, eu meio que ja sabia que era a cabeça e que tava mal."

Priscilla conta encontro com namorado: 'levei amiga, vai que é velho tarado'

Priscilla contou como começou sua relação com o namorado, André Laudz. "Em 14 dias começamos a namorar. Eu imaginei que ele fosse uma pessoa bem mais velha que eu pela carreira, pela bagagem profissional dele. Falei: 'vou levar uma amiga minha porque vai que é um velho tarado.' Essa coisa do assédio na industria é muito real. Quando eu abri a porta, era um jovem, educadissimo. Na segunda vez ja fui só, com outras intenções."

Priscilla diz como lida com trabalho após burnout: 'Nunca mais vou deixar roubar minha vida'