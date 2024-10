Mel Lisboa fala sobre suas crenças: 'Eu simplesmente não tenho religião'

A atriz, que tem vivido Rita Lee nos palcos, comentou sobre o contato que teve com a cantora antes de sua morte. "Ela criou um carinho por mim. É como se ela tivesse depositado e confiado a Rita dela a mim. Ela já estava se aposentando dos palcos e produzindo muito, do cantinho dela. Essa parte [do palco] ela delegou, ela confiou a mim. Só fui na casa dela depois que ela morreu."

Mel Lisboa diz que separação foi 'avassaladora': 'Eu não queria'

A atriz contou como se sentiu após o fim do casamento de 15 anos com o músico Felipe Rosseno. "Me separar foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Avassalador. Foi uma coisa repentina, inesperada, eu não queria separar e aí acabou. Tive que tomar remedinho, ir pra psiquiatra. A gente tinha tido uma crise um ano antes, a gente estava indo aos pouquinhos."

Mel Lisboa conta que criou calo na voz: 'Fantasia de que atriz tem voz grave'