Tabet conta como conseguiu primeiro estágio: 'Trote pra Rádio Globo'

O humorista contou sobre Peçanha, o policial miliciano que interpretou em vídeos do Porta dos Fundos. "O 'primeiro' Peçanha eu conheci na Rádio Globo. O cara era policial e estava esperando a ráio chegar pra abrir a mala do carro [com um corpo]. Daí o primeiro comentario dele foi: essa camisa do Flamengo tá novinha, vou levar. Tem mulher, tem homem, casal. Eu falo até isso na peça. Tem muita proposta de casal. tem tesão no peçanha, na farda, na grosseria."

Tabet esclarece seu posicionamento político: 'nunca flertei com a direita'

Antonio Tabet falou ainda sobre política e esclareceu que não é de direita. "No ambiente Porta dos Fundos, tem gente que pensa de um jeito, de outro. Eu sou a favor de cotas, casamento de pessoas do mesmo sexo, todas as políticas mais progressistas do mundo eu sou favorável, mas tinha pensamentos mais liberais com relação a economia. Por causa disso, diziam que eu era um democrata americano. Nunca fui simpatizante da direita. Por eu ser o menos à extrema esquerda do porta, ja diziam que eu era direita. Nunca flertei com a direita."

Tabet: 'a gente vive uma sociedade em que o humor é absurdamente sabotado'