Vanessa Rozan sobre uso de filtros: 'Como se a realidade fosse problema'

A curadora, que foi maquiadora oficial do 'Esquadrão da Moda' (SBT) por 14 anos, falou sobre a experiência. "Ele começou antes do Instagram. É aquele momento em que as redes começam a mostrar os tutoriais de maquiagem, quando tinha aquele antes e depois muito dramático. Fui praticamente queimada em praça publica. As pessoas olhavam e achavam que eu não sabia fazer [maquiagem]."

Vanessa Rozan fala sobre exposição da filha nas redes: 'Entrei em várias crises'

Vanessa também comentou sobre a presença de sua filha de 11 anos, Pina, nas redes sociais. "Entrei em varias crises. A gente tem várias conversas em casa sobre isso. Está rolando agora um contra ataque muito forte, de volta pra uma geração mais jovem, da magreza, da pele sem nenhuma mancha. A gente tá vendo isso tudo de novo acontecendo."

Vanessa Rozan revela por que parou de dar aulas de maquiagem: 'Por amor? Não dá, né'