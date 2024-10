Hana Khalil fala de crise na família por política: 'pesadelo na minha vida'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a influenciadora e roteirista Hana Khalil contou sobre a relação com pais e falou como lida com opiniões políticas diferentes das suas em casa.

"Meus pais são conflituosos, eles gostam de briga. Eu não me sentia ouvida. E meu pai é uma pessoa muito restritiva, imperativa, ele tem uma veia conservadora muito forte, de outra época. E minha mãe é católica fervorosa, tradicional. E eu resolvi broncar de volta, mas me custou muito caro, foi um desgaste emocional absurdo. 2018 foi um pesadelo na minha vida, um terror, eles bolsonaristas e eu obviamente não. O que me movia naquela casa conflituosa, em que tudo era resolvido no grito, era gritar. Então acho que eu virei essa pessoa meio justiceira".

