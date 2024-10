A Fazenda 16: Enquete UOL aponta reviravolta de última hora na roça

A poucas horas da decisão da roça da Fazenda 16 (Record), Camila, Sacha e Yuri disputam os votos do público para continuar no jogo nesta quinta-feira (31). Saiba quem pode ser eliminado de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 18h, a votação dava indícios de que Yuri seria salvo "de virada". O peão disputa votos com Sacha, seu aliado, e pode se tornar o favorito para ficar no jogo — no momento, ele somava 39,18%, enquanto Sacha tinha 39,23%.

Mais próxima da eliminação, Camila somava sua menor porcentagem do dia: 21,58% dos votos para ficar.