Foquinha revela estrela de Hollywood mais esnobe que já entrevistou

A apresentadora contou qual a diferença entre YouTube e TV. "O YouTube me da audiência, mas é nichada. Quando vai pra TV, é uma audiência além da minha, as pessoas passam a me conhecer. Eu gosto da TV. Dá pra fazer as duas coisas e as duas se unirem, se ajudar, potencializar. Faço muito esse trabalho de apresentadora 360, de apresentar desde uma live a uma coisa na TV."

Foquinha conta sobre burnout: 'Se você entra na loucura do algoritmo surta'

Foquinha comentou como é sua relação com as redes sociais enquanto trabalho. "Hoje o YouTube e as redes estão aí. Quando eu comecei, não era (um emprego). Já passei por uns perrengues de burnout e tudo. Crise de ansiedade, falta de vontade, muito estresse. mas tô bem hoje, tô sabendo lidar melhor com isso e não me pressionar mais tanto. Se você entra nessa loucura do número, do algoritmo, você surta. Não tem como não surtar. É muita coisa pra decidir e fazer."

Responsabilidade, conteúdo ou números? Foquinha dá dica para atrair marcas