Hana Khalil fala sobre cobrança por posicionamento: 'Tenho veia justiceira'

"Meus pais são conflituosos, eles gostam de briga. Eu não me sentia ouvida. E meu pai é uma pessoa muito restritiva, imperativa, ele tem uma veia conservadora muito forte, de outra época. E minha mãe é católica fervorosa, tradicional. E eu resolvi broncar de volta, mas me custou muito caro, foi um desgaste emocional absurdo. 2018 foi um pesadelo na minha vida, um terror, eles bolsonaristas e eu obviamente não. O que me movia naquela casa conflituosa, em que tudo era resolvido no grito, era gritar. Então acho que eu virei essa pessoa meio justiceira".

Hana Khalil recebeu críticas por emagrecer: 'disciplina mudou minha vida'

A influenciadora falou sobre as críticas que recebeu na internet após emagrecer e ganhar massa muscular. Diagnosticada com endometriose, ela contou que mudou hábitos de vida para cuidar da saúde.

"Me xingaram muito. Quando eu tava na minha pior fase, com outro corpo, (...) estava inflamada, viciada, infeliz. Eu sou muito ansiosa desde criança. Então todas essas coisas, todo o descontrole emocional, me levou pra um lugar de desleixo comigo mesma absurdo. (...) Disciplina mudou muito a minha vida, é o tipo de vida que me salvou".

Ela também comentou sobre os efeitos da reposição hormonal em seu corpo. "Botei DIU hormonal, botei implante de gestrinona, e ele é anabolizante também, ajuda a ganhar massa muscular. E aí melhorou muito meus sintomas, as dores, a minha energia, a minha disposição. Mudou minha ansiedade, meu autocontrole. Aí comecei a malhar muito, porque vi que eu era dependente disso. E sinto muito que as pessoas digam: ah, antes você era mais legal porque você não era tão ligada em corpo".