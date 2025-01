Como cada signo lida com a tristeza? Gêmeos faz fofoca, Libra esconde

O aquariano dificilmente fica triste, já que é mais desapegado de sentimentos. Sofre apenas se isso envolver algo de extrema importância para ele. Aquário não é do tipo que se joga na tristeza por relacionamentos, por exemplo. Costuma tentar espairecer se a tristeza bate à porta - sair, beber, se divertir, bater papo com os amigos e atitudes do gênero. Ele não deixa que a tristeza atrapalhe seu dia a dia, o que é ótimo, pois consegue seguir em frente, sem reprimir os sentimentos.

Peixes é dramático e, por isso, quando se sente tristonho, vive isso intensamente. Passa cada fase, chora o que for preciso e tudo o que tem direito. Esse comportamento está presente no dia a dia pisciano. A dica para sair dessa mais rápido é conversar com quem pode ajudar: amigos, parceiros ou família.

Fonte: Brendan Orin, astrólogo e sacerdote Wicca

*Com matéria publicada em 12/08/2020