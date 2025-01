No amor, cada signo paparica e faz gestos românticos de um jeito: descubra

O sentimental canceriano, uma vez apaixonado, já pensa em casamento, família, filhos? Quem nasce sob o signo de Câncer mergulha de cabeça e quer construir uma vida real com o crush. É claro que, no meio de tudo isso, vai demonstrar todo o amor que sente.

Está aí um signo que ama se apaixonar, pois acredita que a vida fica mais bonita com sentimento envolvido. E quando Leão se encanta com alguém, vai mimar seu amor de todas as maneiras possíveis, incluindo presentes, passeios e muito carinho - mas, é claro, sem deixar de "lembrar" o par como ele é sortudo por receber o amor de um leonino.

O virginiano pode demorar um pouquinho a perceber que está apaixonado, já que o lado sentimental não costuma estar incluso no planejamento de vida do nativo do signo. Mas quando Virgem menos espera, a paixão acontece. Só não espere altas declarações de amor por parte dele. O nativo do signo "mostra" o que sente através da preocupação - perguntando se está tudo bem, querendo ajudar em tudo e situações do gênero.