Quais objetos da casa trazem boas energias e quais pioram astral? Aprenda

Mão de Fátima: sua representação tem a aparência da palma de uma mão com os cinco dedos estendidos. O símbolo, afasta a energia ruim. É bom colocá-lo atrás da porta de entrada. Sua representação tem a aparência da palma da mão com cinco dedos estendidos. O símbolo, conhecido por Hamsá ou Mão de Deus, é usado como amuleto; no judaísmo e no islamismo, atua contra as energias negativas e atrai boas vibrações.

Objetos que trazem energias negativas (e por que evitá-los)

Lembranças fúnebres: objetos e lembranças de pessoas já falecidas, como urnas de cinzas de cremação ou fotos em exposição, remetem à tristeza e ao apego ao passado. Vale a pena refletir a sua conservação, pois elas podem criar todo tipo de dificuldades, tais como perda de prosperidade, baixa vitalidade e problemas de relacionamento. O melhor é conservar as memórias no coração.

Plantas secas e artificiais: as murchas ou mortas geram energias estagnadas que atraem as chamadas larvas astrais, restos de energias de baixa frequência que surgem a partir de emoções e sentimentos tóxicos que exalamos pelos ambientes onde costumamos ficar. Já as flores artificiais interferem na fluidez das vibrações e ainda acumulam poeira e energia suja e parada. Tudo isso atrapalha bastante o equilíbrio energético de qualquer casa.

Objetos quebrados: mesmo que tenham um valor sentimental, agem como drenos de energia no lar. Aliás, o hábito de guardar qualquer coisa que não funciona mais deve ser eliminado da sua vida, se você quer progredir. Se algo quebrou, conserte, jogue fora, faça uma doação ou mande para a reciclagem. Louças com lascas partidas ou trincadas também precisam ser eliminadas de sua cozinha.

Enfeites não queridos: aqui é importante lembrar a máxima de Marie Kondo, guru japonesa da organização e autora do best-seller "A Mágica da Arrumação". Se um objeto não lhe traz alegria, dispense-o. Ninguém deve manter em casa itens dados por uma pessoa que você não gosta ou com quem rompeu a relação de forma traumática. O melhor é tirar esses objetos de casa, doá-los ou presentear outra pessoa. Mantê-los é continuar presa ao relacionamento que lhe fez mal.