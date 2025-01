Não deixam barato: quais signos são os mais vingativos? Veja o ranking

10º lugar: Libra

O signo mais diplomático do zodíaco se mune da energia de Touro nessa situação, ou seja, tende a ter uma abordagem voltada para a praticidade e o bem-estar de todos. Libra se fixa na ideia de resolver o problema e apaziguar a situação de maneira refinada.

11º lugar: Sagitário

Quem é de Sagitário utiliza a energia canceriana para lidar com o assunto. Assim, o sagitariano olha com sensibilidade para o que aconteceu, é espontâneo e franco. Traz à tona todo o mimimi e faz piada do ocorrido, sem abrir espaço para retaliação.

12º lugar: Peixes

O pisciano processa suas memórias negativas com a energia leve de Libra, ou seja, em se tratando de vingança, Peixes não é vingativo. Ele sofre, mas revela tendência a ter empatia e se colocar com certa facilidade no lugar da outra pessoa. Por isso, acaba perdoando o acontecido.