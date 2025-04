Fim dos problemas de dinheiro e início da riqueza chegam para três signos

É chegada a hora de respirar com mais tranquilidade. Após um período de incertezas financeiras, o céu aponta caminhos mais seguros e a possibilidade real de estabilidade material.

Os ventos mudam e favorecem decisões mais ousadas, ajustes estratégicos e movimentos que podem render frutos no médio e longo prazo. O momento é de ação com consciência.

Entre todos os signos, três recebem um empurrão mais direto do universo. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.