Mulheres na Ciência: 8 pesquisas ganharão bolsa de R$ 50 mil; Se inscreva

As pesquisadoras interessadas em se inscrever esse ano e concorrer ao prêmio têm até o dia 11 de maio para se candidatar no link a seguir: https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/131 .

A pandemia acentuou a desigualdade de gênero em STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), com uma queda drástica de 53% para 27% no número de graduadas no Brasil, enquanto o ingresso masculino dobrou na última década (NEXUS FSB). Esse cenário nacional reflete uma tendência global: apenas 35% dos estudantes de STEM no ensino superior são mulheres (UNESCO).

A sub-representação persiste no mercado de trabalho, com mulheres ocupando 25% dos cargos em tecnologia e recebendo 20% menos que homens, segundo a ONU Mulheres, e se estende à academia e cargos de liderança.

Para Helena Nader, primeira presidente mulher da Academia Brasileira de Ciências, a decisão de lançar mais uma bolsa no ano em que o programa completa 20 anos, demonstra a continuidade de um trabalho relevante, necessário e inclusivo, que abraça muitas pesquisadoras.

Iniciativas como essa para a inclusão de mulheres nas Ciências da Engenharia e Tecnologia são cruciais não apenas para promover a equidade, mas também para enriquecer a pesquisa científica com diferentes perspectivas e talentos. A falta de diversidade de gênero limita o potencial de inovação. Helena Nader, primeira presidente mulher da Academia Brasileira de Ciências

Ao longo desse tempo, o Para Mulheres na Ciência investiu mais de R$ 6 milhões em bolsas, impactando a trajetória de mais de 130 cientistas brasileiras, sendo sete laureadas premiadas internacionalmente. "No Grupo L'Oréal, acreditamos que a diversidade e pluralidade na ciência são essenciais para construir um futuro mais sustentável e inovador. Nosso objetivo é continuar promovendo o protagonismo feminino para quebrar as barreiras de gênero na ciência ", declara Cristina Garcia, Diretora de Pesquisa Avançada e Comunicação Científica da América Latina. "Queremos empoderar mulheres brasileiras a liderarem as descobertas científicas do amanhã.", completa.