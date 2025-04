Universa Talks vai debater 'Energia feminina' e provar que a vida presta

Recarregue-se com nossos Talks

Crises na Firma. Para nenhuma de nossas crises ficar de fora, Cris Fibe e Guterres vão se juntar em uma conversar sobre os desafios das mulheres no mundo profissional. Elas vão apresentar uma pesquisa inédita de Universa sobre como o machismo afeta as diferentes gerações na vida profissional e mostrar que a cultura corporativa só se beneficia com mais energia feminina.

Maria vai com os Outros. E quanta energia você investe em relacionamentos? Nossa colunista Maria Ribeiro receberá a webnamorada do Brasil Juvi Chagas; e a médica e genital influencer Marcela Mc Gowan para descobrir qual a porcentagem ideal para autocuidado, tempo com as amigas e com os dates -ou fossas.

Lab da Beleza. Vanessa Rozan se junta à Robertita e Paola Carosella para um papo sincerão sobre como colocar energia em você e não em padrões estéticos inalcançáveis e inspirações duvidosas que viralizam nas redes sociais.

Desculpa Alguma Coisa. O podcast queridinho de todas nós terá Tati Bernardi recebendo uma convidada especial para mostrar que a vida é um livro aberto, fofocar, desabafar e tocar nossos corações dando dicas de como fortalecemos nossas energias para encarar os desafios que aparecem - sempre maiores para mulheres.

Talks. Nossas Acessíveis, Titi Müller e MariMoon, vão contar como uma ter a amizade da outra foi importante para o crescimento profissional e pessoal. E Mariana Kupfer, apresentadora de Amar+Materna, vai nos dizer como é o desafio de criar uma filha para encarar esse mundo.