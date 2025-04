Tempestade de dinheiro fácil chega para três signos nesta terça-feira, 15/4

Nem toda oportunidade exige esforço descomunal, em algumas fases o retorno vem de forma leve e acelerada. A boa notícia é que esta terça-feira tem esse potencial.

O céu abre espaço para propostas que surgem de onde menos se espera e para ganhos que não estavam no radar. Quem estiver atento, pode aproveitar este momento para fazer boas escolhas.

Três signos estão especialmente sintonizados com essa energia de fluidez. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.