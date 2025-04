Reviravolta financeira muda a vida de três signos ainda esta semana

Esta semana guarda uma virada capaz de transformar planos, rotinas e a forma como os recursos são administrados. O céu convida à ousadia e à abertura para o inesperado.

Convites surgem, propostas se revelam e a intuição será essencial para decidir o que vale a pena abraçar.

Entre o zodíaco, apenas três signos devem viver essa reviravolta com mais intensidade. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.