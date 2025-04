Orixás decretam fim do ciclo de tristeza para 3 signos na terça-feira, 15

Nesta terça-feira, 15 de abril, os orixás anunciam o encerramento de ciclos difíceis para quem andava sentindo o peso das emoções ou do silêncio da vida. Com sua força ancestral, eles abrem caminhos para que a dor seja deixada no passado e para que a esperança renasça com suavidade e propósito.

É hora de respirar fundo, acolher o que foi vivido e se permitir seguir mais leve.

Neste cenário, três signos recebem um decreto espiritual de renovação profunda. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.