Ioga com Fernanda Torres fez Bela Gil se interessar por comida saudável

A ativista pela alimentação também se encantou com a culinária local, e percebeu várias semelhanças com o Brasil. "O arroz e o feijão é um dos pratos mais típicos deles ali, eles chamam de arroz moro. É um arroz cozido dentro do caldo do feijão, com o carocinho do feijão", contou.

Sobre a relação dos cubanos com a comida, Bela foi direta: "Cuba tem os pilares muito bem fundamentados de saúde, educação, moradia, comida. O problema agora é esse, está faltando comida, está faltando recursos. Eles têm um racionamento, você vai no mercadinho que eles chamam de mercadinho agro, que você recebe moradores de Havana ali, recebem a caderneta, como se fosse a cesta básica".

Ela explicou que a situação é resultado de bloqueios e restrições às importações cubanas reforçadas pelo Governo Trump. Ainda assim, ela ressaltou com entusiasmo a força da agricultura local: "A agricultura permanece firme e forte, sem veneno, a agroecologia resiste e isso é muito bom", disse Bela Gil.

'Capitalismo explora a mãe terra e o trabalho doméstico não remunerado da mulher'

Bela Gil também falou sobre seu livro 'Quem vai fazer essa comida?: Mulheres, trabalho doméstico e alimentação saudável', e criticou a sobrecarga das mulheres nas tarefas domésticas não remuneradas, especialmente na responsabilidade de cozinhar. "Sem o trabalho doméstico não remunerado, nenhum outro trabalho é possível", pontuou.