Médicos criticam novas regras do CFM para transição de gênero em crianças

Na tarde desta segunda (14), o Ministério Público Federal instaurou um procedimento para investigar a legalidade da resolução, ainda não publicada no Diário Oficial da União. Também foi encaminhado ofício para explicações sobre as mudanças e, a partir da resposta, o MPF deverá analisar medidas a serem tomadas.

Procurado pela reportagem, o CFM não se manifestou até a publicação.

Inspiração em resolução britânica

Segundo o documento, divulgado pela Folha de S.Paulo, as mudanças são pautadas pelo que acontece no exterior, citando nominalmente o Reino Unido, que fez alterações similares em seu código de conduta médico.

Sem novas estatísticas sobre o tema, a resolução britânica diz que, com a chegada da puberdade, maior parte dos jovens com disforia de gênero se conecta com seu "sexo biológico". A informação vem de um estudo de 2008 da Universidade de Surrey, na Inglaterra. Além disso, o documento cita aumento em casos de "destransição" para mudar os protocolos.

As conclusões da resolução britânica são contestadas, por exemplo, por Saulo Vito Ciasca, psiquiatra do Núcleo Trans Unifesp - Famílias, Adolescências e Infâncias, que nega aumento de casos e afirma que, em seus 12 anos de trabalho com crianças e adolescentes transgênero, apenas um jovem destransicionou após a terapia hormonal.