Sete ervas: vaso com plantas de proteção é indicado para casas e empresas

O poder oculto das plantas vai muito além das crendices populares. As propriedades vibracionais da flora são excelentes recursos para equilibrar as energias de ambientes e, consequentemente, beneficiar moradores e quem passa por tais espaços. Com o vaso das sete ervas a história não é diferente. O mix de distintas plantas em um só lugar é reconhecido pelo trabalho energético que executa. Trata-se da união de ervas com diversas propriedades, mas todas com uma ação em comum: elas afastam energias negativas. Além disso, atraem boas vibrações que elevam a aura de quem habita ou utiliza seu redor.

Vale dizer que energias negativas se referem a todos os sentimentos que atraem algo de ruim para a vida das pessoas e fazem com que se sintam mal, como inveja, falsidade, agressividade, vícios e por aí vai. Uma casa rodeada por esses sentimentos tem sua harmonização cortada. Logo, todos que convivem ali acabam sendo sugados por essa negatividade também.

A presença de um vaso de sete ervas repele todo esse conjunto ruim e, de quebra, atrai a positividade, sobretudo amor, alegria, produtividade, proteção, prosperidade e paciência.