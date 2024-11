Qual o xaveco certo para cada signo? Dicas do zodíaco para arrasar no date

O signo de Leão é bastante vaidoso e adora ser elogiado por qualquer motivo. Só que ele reconhece se o comentário é verdadeiro ou não. Portanto, é melhor ser sincero e evitar bajulação excessiva. Enaltecer os seus filhos ou suas criações artísticas também nunca falha.

Virgem aprecia ser aplaudido pela sua eficiência. Isso porque ele se esforça muito para cuidar de detalhes que quase ninguém percebe. Elogiar a maneira perfeita com que arrumou a mesa para o jantar, por exemplo, pode ser um ótimo começo.

Se tem alguém que nasce com um espelho na mão é o nativo de Libra. Tal qual Narciso, ele aprecia bastante a sua imagem e adora ser valorizado por isso. Quem enaltecer o brilho do seu cabelo, o cheiro do seu perfume especial ou a elegância do sapato que está usando vai ganhar muitos pontos com o libriano vaidoso.