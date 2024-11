Hortelã refresca a mente e jasmim melhora humor: o poder de chás e infusões

Quente ou frio, os chás fazem parte da mesa de muitas pessoas — mesmo que o inverno não dê as caras. Além de hidratar e beneficiar o corpo físico, a bebida age nos âmbitos mental, emocional e energético.

"Criamos uma ligação divina com as plantas porque elas são elementos vivos, capazes de restabelecer nossa saúde, mudar nosso corpo astral, nossa aura e nos trazer um bem-estar incrível", afirma a sensitiva Márcia Fernandes.

Mas, antes de falar sobre a ação do líquido à xícara, é preciso fazer um esclarecimento: existe diferença entre infusão e chá. Chá é a bebida extraída de uma planta chamada Camellia sinensis. Dependendo da parte que é utilizada, do processamento e do grau de oxidação, apresenta variações dessa bebida. O chá branco, o chá verde, o chá amarelo, o chá escuro, o oolong e o chá preto vêm todos da mesma planta, mas recebem diferentes processamentos.