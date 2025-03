Quarto do bebê: use o Feng Shui para gerar acolhimento e acalmar

Organização e limpeza essenciais

Há três regrinhas básicas para garantir o fluxo de energia positiva no quarto do neném: Elimine qualquer peça que quebre, rasgue ou que não tenha mais funcionalidade na rotina. Coloque cortinas, para não ficar com a janela exposta. Não instale prateleiras acima do berço. E, por fim, a recomendação é abrir a janela diariamente para renovar a energia do ambiente.

Fonte: Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilibrio

*Com matéria publicada em 14/07/2023