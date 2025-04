Dia de Santo Expedito: Márcia Sensitiva ensina ritual para arranjar emprego

Fósforo.

Como fazer

Escreva, com uma faca, seu nome nas velas (da parte de baixo para o pavio) e escreva, também, "preciso de emprego". Na sequência, amarre as 3 velas com uma fitinha verde de aproximadamente 30 centímetros. Dê três voltas e nove nós.

Em seguida, acenda as velas com um fósforo e ore nove vezes o Pai Nosso com fé para que Santo Expedito abra seus caminhos e atenda seu pedido. Depois que as velas terminarem de queimar, jogue tudo no lixo comum. Aproveite os demais materiais para outras ocasiões.

Quando fazer: 19 de abril, dia de Santo Expedito, ou em uma quinta-feira.