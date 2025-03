Equinócio de outono: para renovar a energia, aprenda rituais de limpeza

A Selenita Laranja é uma pedra de movimento que, quando colocada dentro do guarda-roupa, possibilita uma movimentação energética que traz facilidade para identificar e se desfazer do que não usamos.

Depois de liberado o espaço, faça defumações com ervas secas ou incensos naturais dentro dos armários, mas também em todos os cômodos. A limpeza deve ser feita dos fundos da casa para a frente, com a intenção de tirar do ambiente e mandar para a rua o que não serve mais. Que tal doar aquilo que você não vai usar mais? Com certeza, terá utilidade para outras pessoas.

Agradeça pela fartura

No verão, costumamos ter mais energia física por conta do Sol. O astro, por sua vez, também permite colheitas mais fartas e disposição para conseguir o que necessitamos para viver. Portanto, o equinócio de outono também serve para agradecermos pela capacidade que temos e as facilidades que podemos contar.

Faça um jantar caprichado e enfeite a mesa com grãos, frutas, folhas secas e, mais uma vez, velas. Você pode fazer pratos ou caldos com legumes como cenoura, mandioca, batata e beterraba. Chás e sucos naturais também são ótimos acompanhamentos. Lembre-se, durante o preparo do alimento, de agradecer e pedir para que o equilíbrio da natureza traga inspiração para que sua vida também encontre o equilíbrio.

Feliz equinócio!