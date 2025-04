Dia de São Jorge: Márcia Sensitiva ensina banho para atrair emprego

50 gramas de alecrim fresco — erva sagrada da alegria, promove saúde e clareza mental, proporciona iluminação espiritual e atrai prosperidade.

Como fazer

Macere bem as ervas na água. Em seguida, coe. Após seu banho higiênico, banhe-se do pescoço para baixo orando 9 vezes o Pai Nosso para São Jorge. Neste momento, peça seu emprego com muita fé e determinação. Não se enxague nem se enxugue, durma com o banho.Caso não encontre as ervas frescas, podem ser secas.

Quando fazer: dia de São Jorge, 23 de abril, ou às terças-feiras.