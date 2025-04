Blinde seu bebê: cristais afastam negatividade na gestação. Saiba quais

Ametista: pedra do raio violeta, é ligada à transformação de pensamentos e sentimentos — de negativos para positivos —, de energias densas e em desequilíbrio. Traz proteção espiritual e sentimentos de profundidade e empatia pela vida de forma geral. Pode ser usada perto do corpo (em forma de pingente no colar, anel ou mesmo como chaveiro) e na casa (como drusa natural, cortada em forma de capela ou, ainda, em banhos ou na água, como elixir).

Jaspe vermelha: toda mãe deveria carregar na bolsa uma pedra jaspe vermelha, pedra extremamente poderosa contra o mal, a inveja e energias negativas de outras pessoas. A pedra também pode ser usada na roupa do bebê ou mantida perto do berço para evitar negatividade. Entre os benefícios, melhora o sono, aumenta a disposição mental, protege o fígado, estômago e o baço.

Turmalina verde: graças às suas múltiplas qualidades terapêuticas, fortalece a saúde de forma geral, ajudando na recuperação do corpo da recém-mãe e no equilíbrio emocional, ampliando a autoestima e o amor. Fortalece o chakra cardíaco.

Cristal de rocha e ônix branco: ambos são ótimos para restabelecer as energias físicas e trazer clareza de pensamentos. Ter pedras ou objetos lapidados com esses materiais ajudam a nova mãe na conquista do equilíbrio familiar.

Como recarregar os cristais

Para manter as pedras limpas e carregadas de boas energias, esfregue-as com uma escovinha delicada, embaixo de água corrente (de torneira). Depois, em uma vasilha, coloque água mineral ou de rio (desde que seja potável e de boa qualidade) e mergulhe as pedras durante 30 minutos.