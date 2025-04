Elementos da natureza podem influenciar emoções e até atitudes humanas

Não são apenas os acontecimentos do dia a dia ou de saúde que influenciam as emoções. Os elementos da natureza também podem agir sobre o que cada pessoa sente e mesmo influenciar o comportamento de alguém. Isso ocorre graças à associação que é feita com os sistemas e órgãos do corpo.

Existem diferentes possibilidades de as emoções serem afetadas. Algumas abordagens da neurociência entendem as emoções como processos corporais que existem para manter a homeostase (propriedade do organismo de se manter equilibrado, mesmo quando ocorrem mudanças no meio externo) de nosso sistema e são responsáveis por processos como tomada de decisão e julgamento, ou seja, nossas atitudes e posicionamentos em nossas vidas.

Ao desenvolvermos a consciência de nossa vida corporal, nos tornamos conscientes desses nossos funcionamentos mais intrínsecos, podendo receber respostas internas. A possibilidade de estar consciente sobre tais camadas abre possibilidades para a criação de variadas respostas diante de dilemas que a vida apresenta, inclusive os mais comuns, tipo: como lidar com a rotina, quanto tempo é necessário para o café da manhã da família, como organizar pausas para não terminar o dia exausto ou mesmo como escolher um trabalho.