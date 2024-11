Sair de fininho ou tretar até o fim? Quem são os barraqueiros do zodíaco

Verdade seja dita, nem todo mundo consegue se manter como observador diante de cenas com as quais não concorda. Enquanto alguns preferem manter distância de qualquer tipo de confusão, há quem não deixe quieto e vá até as últimas consequências para defender algo, alguém ou um ponto de vista.

Quer saber quem é quem nessa história? A seguir, descubra a turma que não se envolve em polêmicas e, também, aqueles que vivem na prática o ditado: "dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para sair". Confira.

Signos que não levam desaforo para casa

O "nervosinho" do zodíaco até se diverte quando encontra um tumulto pela frente. Regido por Marte, não demora muito para a impulsividade tomar conta e, aí, o barraco é com ele mesmo. A verdade é que, às vezes, o ariano se arrepende, mas costuma ser daqueles que vão até o fim numa discussão bem acalorada.