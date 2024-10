Precisando se abrir? Saiba que signos são bons ouvintes para ter por perto

Trata-se do signo mais profundo do zodíaco. Escorpião é capaz de compreender os sentimentos alheios e ficar ao lado do outro enquanto for necessário. Mas não deve ser esperado do escorpiano qualquer conselho ou palavras do gênero. A tendência é ele ficar mais introspectivo, pois ser um ombro amigo acaba fazendo com que ele mergulhe dentro de si mesmo, para lidar com as próprias questões.

Sagitário está sempre disposto a ouvir, mas acredita que é melhor fazer algo mais divertido para animar a pessoa que precisa de ajuda. Então, pode facilmente "provar" ao outro que está tudo bem, que o problema vai passar rapidinho e que agora é hora de fazer outra coisa, mesmo que seja assistirem aquela série maravilhosa do momento juntos para espairecer.

Por ser um signo mais "sério" e centrado e não se permitir entrar em contato com as próprias emoções, Capricórnio pode não entender o desabafo alheio. Isso faz com que o outro se sinta ignorado, apesar de não ter nada a ver. Para o capricorniano, demonstrar afeto e acolher como ele gostaria é um verdadeiro desafio.