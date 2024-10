Lua cheia nas relações: boa para o sexo, mas perigosa em relação às brigas

O ápice lunar em Escorpião consegue mexer com emoções e sentimentos muito ocultos, daqueles internalizados e constantemente empurrados para frente por não saber como lidar com a situação. Isso inclui mágoas e feridas que possivelmente são resultado de posse e ciúme. Com a lua cheia em Escorpião, amor e sexo são profundos em emoções, sensualidade e magnetismo. A praticidade taurina pode ajudar com as questões mais delicadas.

Gêmeos e Sagitário

Em Gêmeos, a Lua cheia traz dinamismo e muito diálogo na vida a dois. Nas relações amorosas e sexuais, flexibilidade e curiosidade devem dominar os cenários. Porém, com as emoções à flor da pele, nem mesmo o poder da comunicação geminiana ajuda nos sentimentos - o resultado disso pode ser bastante estresse. Nessas horas, é melhor olhar para o oposto Sagitário, a fim de se expandir e desprender das futilidades e encontrar o equilíbrio.

Já em Sagitário, a Lua cheia leva luminosidade com otimismo e entusiasmo para o romance e as aventuras sexuais. É hora de viver descobertas, aproveitar oportunidades e deixar a paixão falar mais alto. Agora, se a pessoa não souber lidar com o lado passional, vai prometer demais e não cumprir. Assim, é melhor usar a comunicação de Gêmeos para evitar mal-entendidos.

Câncer e Capricórnio

Câncer já é regido pela Lua, por isso, sabe bem viver emoções extremas e lidar com o humor oscilante, buscando proteção e acolhimento, não só para si, mas também cuidando dos outros. No amor, é preciso cuidado para não ser controlado. Já no sexo, a Lua cheia em Câncer pede que tudo seja com cuidado e paixão. Ainda assim, toda essa energia pode remeter às questões mais privadas, até então escondidas. Se isso acontecer, seu oposto Capricórnio deve ajudar a resolvê-las, mesmo que internamente, com praticidade.