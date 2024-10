Que tipo de postura o patrão de cada signo valoriza? Astrologia responde

Para o chefe de Áries, lentidão e falta de iniciativa são comportamentos inaceitáveis. Além disso, o líder ariano é competitivo e adora motivar a equipe - e, quem não seguir essa linha, perde muitos pontos. Ele costuma atropelar processos e não é o mais diplomata das pessoas, ou seja, quem se magoa com facilidade, sofre com o patrão deste signo.

Fazer algo sem qualidade ou às pressas irrita - e muito! - o chefe de Touro. Ele não é uma pessoa que costuma pressionar os subordinados em relação a prazos, mas ai de quem entregar um serviço ruim. Também é avesso a colaboradores muito criativos. Gosta da segurança do que já funciona. Ah! Tirar um líder taurino da rotina que ele segue é motivo de tensão.

Funcionários que são pouco comunicativos ou inflexíveis irritam o líder de Gêmeos. Ele aprecia estar cercado por profissionais dinâmicos, ligados em tudo o que acontece no mundo. Com ele, não vale a pena negar todos os convites para o happy hour (quando podemos sair do isolamento social, é claro) ou o momento de relaxamento propostos entre a equipe, já que as promoções podem surgir em encontros informais.