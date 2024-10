Manias de cada signo que irritam: no amor, no trabalho e na amizade

É preciso admitir: até a pessoa mais legal do mundo tem lá seus momentos irritantes, que se manifestam de maneiras distintas em diferentes "setores" da vida.

Significa que o competidor nato no ambiente de trabalho não vai, necessariamente, disputar algo com o crush, nem tentar ser melhor que o amigo de todas as horas. Como saber, então, a mania mais chata de cada pessoa? Olhando para o zodíaco e descobrindo as características de todos os signos, oras.

A seguir, descubra as particularidades mais inconvenientes de cada representante do zodíaco no amor, nas relações profissionais e nos laços de amizades.