Como usar o que tem na cozinha para atrair amor e mudar astral do lar?

Ingredientes comuns na cozinha podem servir para espantar mau-olhado, aumentar nosso poder pessoal e até mesmo chamar dinheiro. E o melhor: é só abrir os armários da cozinha e ritualizar.

Há algumas décadas, tudo que era preciso para minimizar uma dor, curar uma ferida ou aliviar um sofrimento estava na cozinha. Hoje em dia, com os costumes modernos de comidas prontas e rápidas, as ervas perderam espaço e, com isso, a magia e os benefícios delas também foram afetados.

Tudo que vem da terra nutre e renova as energias. Portanto, sabendo os benefícios e utilizando os ingredientes de forma correta, eles passam a ser ótimos aliados para o bem-estar. A cozinha mágica traz a essência e o sentimento de cuidado, aconchego, ternura e uma dose de amor.