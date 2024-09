Bons de lábia: ranking revela os signos mais envolventes na hora do papo

Que tal descobrir quem é quem nessa história?

1º lugar: Gêmeos

Muito provavelmente a medalha de ouro já era esperada pelo geminiano e por todos os demais representantes da mandala zodiacal. Fazendo jus à regência de Mercúrio, ele usa seu poder de persuasão - ou até de manipulação! - como ninguém. Com a mente dinâmica, esse nativo é muito versátil e consegue levar as pessoas no papo com sua simpatia, jogo de cintura e, claro, boa lábia.

2º lugar: Áries

Querendo sempre ser o primeiro em tudo, o ariano faz de tudo para conseguir o que deseja e isso inclui apostar na conversa. A intenção dele é envolver as pessoas em seu sentimento de urgência. Afinal, com Áries é assim: tudo na hora, no tempo e no jeito dele. Sem cansar, faz de tudo para caírem em seu papo.

3º lugar: Câncer

A medalha de bronze, curiosamente, vai para o canceriano. Embora não seja famoso por ir atrás do que quer, ele tem estímulos suficientes para reivindicar proteção e acolhimento. Por isso, quando os assuntos forem esses, joga todo o seu charme para manipular quem for preciso, abusando dos sentimentos e emoções.