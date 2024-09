Dia Mundial da Deusa destaca energia do Sol em Virgem. Veja como comemorar

O feminino para equilibrar o mundo

Essas antigas civilizações baseavam sua subsistência principalmente na agricultura, o que fazia com que o respeito à natureza fosse a primeira regra de existência. Viver de acordo com os ciclos da natureza não era necessariamente uma escolha, já que todos seguiam um calendário que se baseava nas estações do ano e dependiam diretamente desses ciclos para planejarem seus plantios e colheitas.

"Com isso, a Terra foi sendo associada à Grande Mãe, por representar o útero do mundo e a fonte, ora fértil e ora escassa, de alimento, abrigo e conexão espiritual. Por as mulheres terem seus ciclos tal como a Terra, elas também foram sendo consideradas pontos-chave das sociedades, sendo respeitadas em primeiro lugar", explica Fernanda.

Segundo ela, com a ascensão do patriarcado e da própria tecnologia, a Deusa deixou de ser protagonista da espiritualidade e virou ou a consorte, ou a filha, ou a concubina dos deuses que eram cultuados pelos homens. Ao longo dos últimos quatro mil anos, Fernanda defende que o mundo passou a perder parte do equilíbrio de polaridades que havia quando o feminino era honrado, assim como a natureza.

"Perdemos a conexão com a ciclicidade da natureza. Ainda que o aquecimento global descontrolado nos tire um pouco a noção das estações, não nos conectamos nem mesmo com nossos ciclos internos. Isso gera um afastamento da nossa própria essência e diversos desequilíbrios que podem afetar tanto o físico, quanto o emocional. O patriarcado precisa resgatar o equilíbrio que havia quando o feminino também era cultuado", diz.

Sol em Virgem: o que tem a ver com a Deusa?

O Dia da Deusa é comemorado no começo de setembro, quando o Sol está em Virgem. Uma coincidência? Talvez não. Porém, Virgem representa perfeitamente os atributos da essência da Grande Mãe. Por mais que seja conhecido como um signo rígido, ele é regido pelo elemento terra, que traz a conexão com a fertilidade da natureza e, para completar, com o feminino.