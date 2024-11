Para muita gente, mulheres como a vítima de Robinho merecem ser estupradas

O que aprendemos com casos como o de Mercedes e o da francesa Gisele Pélicot — essa sim, uma vítima que o mundo inteiro abraçou, pois mulher de família que estava fechada em sua casa, com o marido — é que qualquer uma pode ser vítima de estupro, e qualquer um pode ser o violador.

A lista dos estupradores de Gisele comprova isso: entre eles estão jovens e velhos, de diferentes origens e profissões. Bombeiro, enfermeiro, engenheiro, pedreiro, jardineiro, militar.

Todos eles, como Robinho e seus amigos, violentaram uma mulher sem condições de consentir. Um corpo inerte, que não podia se defender.

Na Itália, Mercedes precisou contar com a "sorte" do trabalho policial que foi feito. No Brasil, as prisões de Robinho e Falco só aconteceram graças ao trabalho de jornalistas como Lucas Ferraz, Janaina Cesar e Adriano Wilkson, que divulgaram os grampos obtidos na investigação.