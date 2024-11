Por que a vitória de Donald Trump prejudica mulheres de todo o mundo

Sua compreensão sobre o consentimento parece ser um pouco falha: na reta final da última campanha presidencial, na tentativa de conquistar os votos femininos que deveriam ir para a democrata Kamala Harris, o republicano disse que protegeria as mulheres, "gostem elas ou não".

E o pior: com esse discurso, convenceu a maior parte das mulheres brancas do país a votar nele. Isso apesar de, no seu último mandato, Trump ter trabalhado para derrubar o direito nacional ao aborto seguro. E apesar de, dias antes da eleição, uma mulher de 28 anos ter morrido no Texas porque médicos negaram a ela um atendimento de emergência enquanto ela perdia um feto.

Esse é um dos riscos quando se elege um presidente misógino: aumentar o número de mortes de mulheres. Não só por questões tão práticas quanto a falta de atendimento de saúde digno, mas porque o discurso misógino legitima a violência de gênero.

Quando a maior parte de um país vota num homem contra quem pesam dezenas de acusações de crimes sexuais, o que se está dizendo é: isso não importa.

As vozes das vítimas são jogadas no lixo, descredibilizadas, inutilizadas. Não serviram pra nada, era melhor ter ficado quieta. Esse é o recado: o silenciamento, principal ferramenta para perpetuar esses crimes.

O mesmo silenciamento que é incentivado pelos que argumentam que "a pauta identitária está indo longe demais". Para alguns analistas, a eleição da extrema-direita é causada pela própria esquerda, que "insiste" no combate ao racismo, ao machismo, à transfobia, à xenofobia.