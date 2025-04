Brasil de vermelho é piada e fará seleção parecer mais ainda com Venezuela

O Brasil precisa revigorar a relação de sua torcida com sua seleção.

Despolitizar o amarelo, sequestrado por grupo político nos últimos anos, mas que não pertence a ninguém, exceto à seleção e ao povo brasileiro.

O amarelo era a cor das Diretas Já e do uniforme da seleção nas Copas, desde 1954. A cor do futebol mais vencedor do planeta entre as seleções.