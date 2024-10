Puff Daddy, 'Pisque Duas Vezes' e Saul Klein: silêncio perpetua abusos

Para impedir que o denunciassem, usava as gravações das festas, feitas sem o consentimento das vítimas, como uma das formas de ameaça.

Sem citar nomes, a promotoria ressalta que funcionários, membros e associados das empresas do músico facilitaram os crimes, testemunharam as violências sem intervir e permitiram o controle sobre as vítimas. Diz o documento que os abusos eram "recorrentes e amplamente conhecidos".

Mais do que isso, essa rede teria ajudado a esconder os crimes, monitorando as mulheres, localizando "fugitivas" e impedindo que saíssem de hotéis ou residências do rapper. Quem tentasse furar a bolha e ameaçasse procurar a polícia também sofria violências, que incluíam sequestros e incêndios criminosos.

Sean Combs, preso há duas semanas em Nova York, se declara inocente. O mundo da música e os célebres frequentadores das "freak-offs" seguem em silêncio.

Enquanto isso, no Brasil, também se espera uma reação das autoridades às denúncias contra um ex-magnata do varejo, Saul Klein, feitas em 2020. O herdeiro das Casas Bahia é investigado por suspeita de comandar uma rede de estupros que incluía festas e aliciamento de vítimas, retratada no documentário do UOL "Saul Klein e o império do abuso".